Film sahnesi değil, gerçek: Didim'de yaşandı!

Aydın’ın Didim ilçesinde, filmleri aratmayan bir firar olayı yaşandı. Gözaltına alınan bir göçmen kaçakçısı, nezarethanenin demir parmaklıklarını esneterek Jandarma Komutanlığı’ndan kaçtı ancak kısa sürede yeniden yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Film sahnesi değil, gerçek: Didim'de yaşandı!
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Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahilde yaptıkları operasyonda 18 kaçak göçmen ve 3 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Organizatör şüphelileri ise ifadelerinin ardından nezarethaneye konuldu.

DEMİR PARMAKLIKLARI ESNETİP KAÇTI

Adliyeye sevk edilmeyi bekleyen şüphelilerden M.A.U., nezarethanedeki demir parmaklıkları dakikalarca uğraşarak esnetip, aralarından geçebileceği bir boşluk oluşturdu ve firar etti. Kaçışın ardından harekete geçen jandarma, M.A.U.’yu birkaç saat içinde yakalayarak yeniden gözaltına aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Aydın Valiliği, olayla ilgili bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:
“4 Aralık’ta Didim ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 organizatör ve 18 kaçak göçmen yakalanmıştır. Gözaltına alınan organizatörlerden M.A.U., nezarethaneden firar ettikten kısa bir süre sonra kolluk kuvvetlerince yakalanmıştır. Firar eden şahıs ve diğer 2 organizatör, adliyeye sevk edilmiş ve 6 Aralık günü tutuklanmıştır. Firar olayıyla ilgili olarak olay günü görevli 6 personel görevden uzaklaştırılmış ve haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.”

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