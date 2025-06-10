Fırtına alarmı: O ilde denize girmek yasaklandı

Kırklareli’nin Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle iki gün süreyle denize girmek yasaklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Fırtına alarmı: O ilde denize girmek yasaklandı
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Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede etkili olan elverişsiz hava şartlarının can güvenliğini tehdit edebileceği vurgulandı. Bu nedenle, bugün ve yarın (10-11 Haziran) denize girilmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

Kaymakamlık, vatandaşlardan yasağa uymalarını ve sahil güvenlik ile kolluk kuvvetlerinin uyarılarına dikkat etmelerini istedi.

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