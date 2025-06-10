Fırtına alarmı: O ilde denize girmek yasaklandı

Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede etkili olan elverişsiz hava şartlarının can güvenliğini tehdit edebileceği vurgulandı. Bu nedenle, bugün ve yarın (10-11 Haziran) denize girilmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

Kaymakamlık, vatandaşlardan yasağa uymalarını ve sahil güvenlik ile kolluk kuvvetlerinin uyarılarına dikkat etmelerini istedi.