Fiyatlar dipte, maliyetler tavan: Aksu’da domates dalda kaldı

Yıllardır toprakla iç içe yaşayan üreticiler, artık dayanacak güçlerinin kalmadığını belirtiyor:

“Biz çiftçi olarak tarihten silindik. Yerin dibine girdik. Bırakacağım bu işi, artık yapmayı düşünmüyorum. Çünkü tarım bitti, para kazanamıyoruz.”

Fidan, mazot, gübre ve işçilik maliyetlerindeki artış, çiftçinin belini büktü. Geçen yıl 5,5 ila 7 liraya alınan fide bu yıl 17 liraya çıktı. Ancak domatesin hal fiyatı 5-6 lira civarında seyrediyor.

“Toplama ücreti ayrı, sandık yükleme ayrı. Mazot zaten ateş pahası. Hiçbir kalemde kâr edemiyoruz. Domatesi 30-40 liraya satsak belki kazanacağız ama şu an bırakın kazancı, borçları ödeyemiyoruz. Bu yıl ilaç borcunu bile kapatamayabiliriz.”

“Biz üreticiyiz ama evimizde unumuz, buğdayımız yok. Serada domatesimiz var ama para etmiyor. İşçiler bizden fazla kazanıyor.”

Her şeye rağmen toprağı bırakmak istemeyen çiftçiler, yılların emeğini sürdürmeye çalışıyor:

“Belimden 25 kez ameliyat oldum. Hâlâ bu işi yapıyorum. 6 yaşından beri tarladayım. Kışın soba yakıyoruz, sabaha kadar uyanık kaldığımız günler oluyor.”

“Sabah akşam çalışıyoruz. Küçüklüğümüzden beri bu mücadele içindeyiz. Ama artık yalnız kaldık.”

Üreticiler, maliyetlerin düşürülmesini, mazot ve gübre desteği verilmesini ve uygun kredi imkânlarının sağlanmasını talep ediyor:

“Bize bir kolaylık sağlansın istiyoruz. Halk için üretiyoruz. Biz üretmezsek tüketici de olmaz. Tabandan bir fiyat mı olur, kredi desteği mi olur bilmiyorum. Ama 5-10 liraya bu işi sürdüremeyiz.”

“Sadece mazotumuzu, gübremizi düşürsünler. Düşük faizli kredi versinler. Yoksa bu işi sürdüremeyiz.”