Foça'da kan donduran olay: Eski TBMM Başkanvekili’nin eşi evlat kurbanı

İzmir’in Foça ilçesinde oğlu tarafından öldürülen eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar’ın eşi Gülay Işıklar’ın cenazesi, Ankara’da toprağa verilecek. Olay sonrası gözaltına alınan C. Işıklar, annesini kazara vurduğunu öne sürdü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Foça'da kan donduran olay: Eski TBMM Başkanvekili’nin eşi evlat kurbanı
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İzmir’in Foça ilçesinde dün sabah saatlerinde yaşanan olayda, eski TBMM Başkanvekili ve 18-19. dönem milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar’ın eşi Gülay Işıklar (55), oğlu C. Işıklar (28) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Vahşet, Hacıveli Mahallesi’ndeki aile evinde sabaha karşı 06.30 sıralarında meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Gülay Işıklar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan C. Işıklar, ilk ifadesinde annesini kazara vurduğunu söyledi. Şüpheli, işlemlerinin ardından "Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CENAZE ANKARA’YA GÖTÜRÜLDÜ

Adli işlemlerin ardından Gülay Işıklar’ın cenazesi, sabah saatlerinde İzmir Adli Tıp Kurumu’ndan kızı Dicle Işıklar ve yakınları tarafından alındı. Cenaze, Ankara’ya götürülmek üzere yola çıkarıldı. Gülay Işıklar için yarın başkentte bir cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından Işıklar, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Cinayet öncesinde C. Işıklar’ın alkollü şekilde araç kullanırken kaza yaptığı ve aracının devrildiği öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine gelen ekiplerden yardım istemeyen C. Işıklar’ın, kendi imkanlarıyla evine döndüğü belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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