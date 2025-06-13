FSM Köprüsü’nde zincirleme kaza: Can kaybı ve çok sayıda yaralı var!

Kaza, saat 21.00 sıralarında FSM Köprüsü’nün Anadolu istikameti girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran A.P. yönetimindeki araca, M.K.’nin kullandığı motosiklet arkadan çarptı. Arkadan gelen C.Ç. yönetimindeki başka bir motosiklet de kazaya karıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüsü A.P., motosiklet sürücüleri M.K. ve C.Ç. ile C.Ç.’nin arkasında yolcu olarak bulunan M.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan M.Y., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer üç yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı köprünün güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.