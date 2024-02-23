Galata Kulesi ziyarete kapandı! İşte Galata Kulesi'nin yeniden açılacağı tarih

Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle ziyarete kapatıldı. Kuledeki çalışmaların nisan ayında tamamlanması bekleniyor.

Galata Kulesi ziyarete kapandı! İşte Galata Kulesi'nin yeniden açılacağı tarih
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İstanbul'un simge yapılarından olan Galata Kulesi, bugünden itibaren bir ay süreyle ziyarete kapatıldı. Galata Kulesi'nde, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları gerçekleştirilecek.

Kulenin çatı onarımı çalışmaları sebebiyle 8'inci katı geçen yıl kasımda ziyaret kapatılmıştı. Süreç içinde kulenin aleminin konservasyonu tamamlandı ve yerine yerleştirildi. Yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirildi.

Yeniden başlanan bakım ve onarım çalışmalarında, tespit edilen detaylar doğrultusunda kulenin dış cephe onarımı da yapılacak. Restorasyon çalışmaları sırasında kulenin beden duvarlarında bulunan 400'e yakın göçmen kuş yuvasına zarar verilmeyecek.

Tüm uygulamalar, kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecek.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli yapılarından biri olan kuledeki çalışmaların nisanda tamamlanması planlanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# galata kulesi # istanbul
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