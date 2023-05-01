Gaziantep'i rahatlatan dev tünel projesi
Gaziantep’in ihtiyacı olan ve trafiği önemli ölçüde rahatlatacak olan dev tünel projesinin temeli atıldı. 8 ayda tamamlanması hedeflenen proje ile Gaziantep’in trafiği rahatlatılacak.
Şehrin trafiğini rahatlatmak adına önemli projelere imza atan Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi bunlara bir yenisini daha ekleyerek dev tünel projesinin temelini attı.
Temeli atılan tünel projesinin 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacağı müjdesini veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahibey ilçesinin büyüdüğüne dikkat çekti.
Başkan Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projelerini de sıraladı.