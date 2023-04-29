Antalya'da yemek yaparken evi yanan adam göz yaşlarını tutamadı

Antalya'da, yemek yaparken çıkan yangında barakası yanan Şenol Kaplan, gözyaşlarına boğuldu.

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Yangın, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı arkasında boşlukta Şenol Kaplan'a ait barakada çıktı. Barakadan alev ve duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Barakada tek başına yaşayan ve yemek yaptığı sırada yangın çıkan Şenol Kaplan, kendisini dışarıya attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, baraka tamamen küle döndü.

Barakanın küle döndüğünü gören Şenol Kaplan gözyaşlarına boğulurken, "Yemek yapıyordum, birden ocak patladı. Ben burada yaşıyordum" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

# antalya # yangın

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