Gaziantep’te dehşet! Güpegündüz çocuk kaçırma girişimi mahalleliyi ayağa kaldırdı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde 9 yaşındaki bir kız çocuğu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından güpegündüz kaçırılmak istendi. Mahalle sakinlerinin dikkati ve hızlı müdahalesi, olası bir faciayı önledi. Kaçan şüpheli için polis geniş çaplı operasyon başlattı.

Olay, Onatkutlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir erkek, sokakta yürüyen 9 yaşındaki kız çocuğunu takip etti. Küçük kızın panikle kaçmaya çalıştığı sırada şüpheli harekete geçti. Ancak durumu fark eden mahalle sakinleri, olaya hızla müdahale ederek çocuğun kaçırılmasını engelledi.

ŞÜPHELİ MAHALLEDEN KAÇTI

Mahallelinin tepkisi üzerine paniğe kapılan şüpheli, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Bir süre mahalleli tarafından kovalanan zanlı, izini kaybettirerek gözden kayboldu. Olayın ardından vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Çocuk kaçırma girişimi, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde şüphelinin küçük kızı bir süre takip ettiği, ardından harekete geçtiği, vatandaşların fark etmesi üzerine paniğe kapılarak mahalleden hızla uzaklaştığı anlar net şekilde görüldü.

