Gaziantep'te feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Fatih Mahallesi Boru Yolu Caddesi oldu.
Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki S.U. idaresindeki 27 AOY 012 plakalı hafif ticari araç, 18 yaşındaki Yusuf Eren Aslan idaresindeki plakası belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Aslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü S.U. gözaltına alınırken Aslan'ın cenazesi Nurdağı Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı