Manisa'da kan donduran ölüm

Manisa'da üzücü bir olay meydana geldi. Ailesinin kayıp olduğunu bildirdiği 60 yaşındaki Tünay İkan, park halindeki aracında ölü bulundu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Manisa'da kan donduran ölüm
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Manisa'da üzücü bir olay meydana geldi. Yunusemre ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Tünay İkan hakkında ailesi önceki gün kayıp ihbarında bulundu.

Polis, Tünay İkan'ı arama çalışmalarını sürdürdü. İkan'a ait 64 BH 801 plakalı hafif ticari aracın Mesir Mahallesi 5129. Sokak'taki arsada park halinde olduğu bilgisi üzerine ekipler bölgeye hareket etti.

Manisa'da kan donduran ölüm - Resim : 1

Aracı kontrol eden polis, Tünay İkan'ı arka koltukta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İkan'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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