Gaziantep’te kardeş dehşeti! Ekmek bıçağıyla ağabeyini defalarca bıçakladı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iki kardeş arasındaki tartışma trajediyle sonuçlandı.

Edinilen bilgilere göre, aralarında uzun süredir husumet bulunduğu iddia edilen Yaşar Tüzel (40) ile ağabeyi Mehmet Tüzel (45) arasında sözlü tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bıraktı. Kavga sırasında Yaşar Tüzel, yanında bulunan ekmek bıçağı ve maket bıçağıyla ağabeyi Mehmet Tüzel’e saldırdı.

BOĞAZINDAN VE VÜCUDUNDAN DEFALARCA BIÇAKLANDI

Saldırı sırasında Mehmet Tüzel’in boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi aldığı öğrenildi. Ağır yaralanan Tüzel, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen Mehmet Tüzel kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yakalanan şüpheli Yaşar Tüzel, polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü ve olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

Cenazenin otopsi işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı öğrenildi.