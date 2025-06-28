Gaziantep’te korkunç kaza: Motosiklet tırın altında kaldı, 2 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi’nde yer alan GATEM kavşağında yaşanan kaza, adeta can aldı. İddiaya göre, plakası 27 ASZ 298 olan motosiklet, önünde ilerleyen 27 AGA 500 plakalı tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, tırın altına girerek metrelerce sürüklendi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Sağlık hattına bildirerek yardım istedi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, motosiklette bulunan iki kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Feci kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alındı.