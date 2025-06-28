Sakarya’da orman yangını alarmı! Alevlere karşı 700 personel, 11 helikopter seferber edildi

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde başlayıp rüzgarla Bilecik’e sıçrayan orman yangını 26 saattir kontrol altına alınamıyor. Bölgeye sevk edilen 700 personel, 200 araç ve 11 helikopterle yangına müdahale aralıksız devam ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sakarya’da orman yangını alarmı! Alevlere karşı 700 personel, 11 helikopter seferber edildi
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Sakarya’nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Paşalar mevkisinde dün saat 11.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Bilecik’in Gölpazarı ilçesine kadar sıçradı. Yangının ardından Sakarya ve çevre illerden çok sayıda ekip, alevleri kontrol altına almak için seferber oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Orman Genel Müdürlüğü ve diğer illerden gelen destek ekiplerinin yanı sıra hava araçları da yangına yoğun müdahale gerçekleştiriyor. Yaklaşık 26 saattir süren yangınla mücadele halen devam ediyor.

700 PERSONEL VE 11 HELİKOPTER SAHADA

Sakarya Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, yangın bölgesinde 700 personel, 200 araç, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile birlikte 11 yangın söndürme helikopteri görev yapıyor.

Açıklamada, “Yangına müdahale çalışmaları karadan aralıksız sürdürülmekte olup, sabah saatlerinden itibaren havadan müdahale de devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Yangının başlamasının ardından bölgedeki yerleşim alanları da tedbir amacıyla boşaltıldı. Sakarya’nın Geyve ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde yaklaşık 80 kişinin yaşadığı 20 ev ve Çamlık Mahallesi’nde yaklaşık 20 kişinin bulunduğu 5 ev tahliye edildi. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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