Gaziantep'te korkunç olay! Yol kenarında ceset bulundu

Gaziantep'te korkunç bir olay meydana geldi. Gaziantep-Nizip kara yolunun 11. kilometresinde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin 32 yaşındaki, evli ve 2 çocuk annesi Naciye Cengiz'e ait olduğu tespit edildi.

Gaziantep'te korkunç olay! Yol kenarında ceset bulundu
Editör: Yasin Kerim Aşan

Gaziantep'te korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Nizip kara yolunun 11. kilometresinde bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığı görüldü.

Kadının hareketsiz yattığını gören kişiler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının silahla öldürüldüğü belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İncelemede, cesedin evli ve 2 çocuk annesi Naciye Cengiz'e (32) ait olduğu tespit edildi.

İstanbul'da korkutan fabrika yangınıİstanbul'da korkutan fabrika yangınıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ​Gaziantep # ceset
Çok Okunanlar
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
Yunanistan'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem!
Yunanistan'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem!
Ankara'da 1130 kişi yakalandı!
Ankara'da 1130 kişi yakalandı!
Kırmızı bültenle arananlar yakalandı!
Kırmızı bültenle arananlar yakalandı!
İhracat ve ithalat rakamları açıklandı!
İhracat ve ithalat rakamları açıklandı!
Öne Çıkanlar Doğu Perinçek'ten Numan Kurtulmuş'a istifa çağrısı │Ana Haber | Gülşah Ekinci Doğu Perinçek'ten Numan Kurtulmuş'a istifa çağrısı │Ana Haber | Gülşah Ekinci Dolar ne kadar oldu? Dolar ne kadar oldu?