Gaziantep'te korkunç olay! Yol kenarında ceset bulundu

Gaziantep'te korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Nizip kara yolunun 11. kilometresinde bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığı görüldü.

Kadının hareketsiz yattığını gören kişiler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının silahla öldürüldüğü belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İncelemede, cesedin evli ve 2 çocuk annesi Naciye Cengiz'e (32) ait olduğu tespit edildi.