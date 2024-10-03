Gaziantep'te otomobil takla attı, sürücü hayatını kaybetti
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Yol kenarındaki su kanalına çarpan otomobil takla atarken otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Aydınlar Mahallesi D-400 kara yolu üzeri oldu.
Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Yusuf Sezer idaresindeki 27 ABL 567 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına çarptıktan sonra takla attı.
Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi Yusuf Sezer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yusuf Sezer'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığına kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı