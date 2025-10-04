Gaziantep’te skandal! Doktor hastalarla pazarlık yaptı: “Para almadan rapor yazmam”

Gaziantep’te sağlık sistemine gölge düşüren bir olayda, bir doktorun para karşılığı sahte rapor hazırladığı tespit edildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenledikleri operasyonla şüpheliyi ve bağlantılı 5 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 1 tabanca, 129 adet fişek, bir kuruma ait tanıtım kartı, çok sayıda reçete edildiği halde teslim edilmeyen ilaç ve dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü, aralarında doktor M.T.’nin de bulunduğu grup, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HASTALARLA PARA PAZARLIĞI KAMERADA ORTAYA ÇIKTI

Kadın doktor M.T.’nin hastalarla yaptığı konuşmalar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde doktorun, rapor veya ilaç yazmak isteyen kişilerle açıkça pazarlık yaptığı görülüyor. Doktorun, hastalara “para almadan rapor yazmam, ilaç yazmam”, “ben sana rapor veriyorsam karşılığında paramı alırım” ve “normalde 150 ama senden 100 alırım” dediği duyuluyor.

Güvenlik kayıtlarında doktorun isteğe göre hastalık yazdığı anlar da yer aldı. Görüntülerde, bazı hastalara “ishal”, bazılarına ise “bronşit” tanısı yazarak rapor hazırladığı tespit edildi.

Daha da dikkat çekici olan ise doktorun kendisiyle ilgili yürütülen bir soruşturma hakkında söylediği sözler oldu. Görüntülerde M.T.’nin, “benimle uğraşmasınlar, zaten onun icabına bakacaklar” dediği anlar yer aldı.

Ayrıca, aldığı paraları fark edilmemesi için bilgisayarının altına gizlediği görüntüler, soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi. Bu davranışlarıyla doktorun sistematik bir şekilde usulsüzlük yaptığı değerlendirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda doktorun para karşılığı sahte rapor hazırladığı tespit edildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte reçeteler ve resmi belgeler bulundu.

Operasyonun ardından tüm deliller toplanarak dosya Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunuldu. Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.