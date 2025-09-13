Gebze’de infaz edilen iki genç kız olayında yeni gelişme

13 Şubat 2022 tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Ankara Caddesi’nde kan donduran bir saldırı meydana gelmişti. Kırmızı ışıkta bekleyen araca kar maskeli şahıslar tarafından tam 30 el ateş açılmıştı. Saldırıda Tuğçe Semiz (21) ve Emine Çöp (26) hayatını kaybetmiş, araçta bulunan Alihan Kaya (27) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Olayın ardından genç kızların cenazeleri İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmiş, geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.

İLK ŞÜPHELİ YALOVA’DA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından uzun süren teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerden R.T.’yi tespit etti. R.T., Yalova’nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan R.T., 5 Eylül 2025’te çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmada firari durumda olan bir diğer şüpheli A.Y. ise İstanbul’un Kartal ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla 11 Eylül’de yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Y., Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan A.Y. cezaevine gönderildi.