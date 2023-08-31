Gediz Nehri Havzası'nda üzüm kurutma faaliyetleri başladı

Gediz Nehri Havzası'nda üreticiler üzüm kurutma mesaine başladı. İzmir ve Manisa'da toplanan bu üzümlerin büyük bir bölümü ihraç ediliyor.

Gediz Nehri Havzası'nda üzüm kurutma faaliyetleri başladı
Son Güncelleme:

Üzüm bağlarının bir ucu İzmir Menemen'de, diğer ucu ise Manisa Sarıgöl'de. Gediz Nehri'nin beslediği havzada üreticiler üzüm kurutmak için yoğun bir çaba içerisinde.

Güneşin ilk ışıklarıyla hasada başlanıyor. Asmalardan kesilen üzümler özel bir karışım ile yıkanıyor. Ardından üzümler, 8-10 günlüğüne sergi adı verilen kurutma alanlarında bekletiliyor.

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, ilkbahardaki beklenmeyen kuvvetli yağışlar nedeniyle zirai mücadele yapamadıklarını söyledi.

Geçen yıl kuru üzüm ihracatı yaklaşık 270 bin ton seviyesindeydi. Ancak bu yıl rekolte düşüklüğü bekleniyor.

# Gediz Nehri havzası # üzüm # izmir # Manisa
Çok Okunanlar
Paralar önce Tarkan'a şimdi de Gülşen'e gitti!
Paralar önce Tarkan'a şimdi de Gülşen'e gitti!
31 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
31 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
31 Ağustos günü havalar nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu, sıcaklar devam ediyor
31 Ağustos günü havalar nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu, sıcaklar devam ediyor
Yurttan 'Süper Mavi Ay'' manzaraları!
Yurttan 'Süper Mavi Ay'' manzaraları!
Memur zamları belli oldu!
Memur zamları belli oldu!
Öne Çıkanlar 5 Yıldır Evlatlarına Kavuşamayan Annelerden Çağrı: HDP Kapatılsın! - Ulusal Kanal Ana Haber 5 Yıldır Evlatlarına Kavuşamayan Annelerden Çağrı: HDP Kapatılsın! - Ulusal Kanal Ana Haber İlker Kömürcü kimdir? 100. yıl marşı yazarı İlker Kömürcü'nün hayatı! İlker Kömürcü kimdir? 100. yıl marşı yazarı İlker Kömürcü'nün hayatı!