Gediz Nehri Havzası'nda üzüm kurutma faaliyetleri başladı

Üzüm bağlarının bir ucu İzmir Menemen'de, diğer ucu ise Manisa Sarıgöl'de. Gediz Nehri'nin beslediği havzada üreticiler üzüm kurutmak için yoğun bir çaba içerisinde.

Güneşin ilk ışıklarıyla hasada başlanıyor. Asmalardan kesilen üzümler özel bir karışım ile yıkanıyor. Ardından üzümler, 8-10 günlüğüne sergi adı verilen kurutma alanlarında bekletiliyor.

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, ilkbahardaki beklenmeyen kuvvetli yağışlar nedeniyle zirai mücadele yapamadıklarını söyledi.

Geçen yıl kuru üzüm ihracatı yaklaşık 270 bin ton seviyesindeydi. Ancak bu yıl rekolte düşüklüğü bekleniyor.