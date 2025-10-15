“Gelinimi Test Et” sosyal medyada tepki topladı! İzleyiciler: Bu kadarına da pes

Reality formatlı “Gelinimi Test Et” programında bir gelin adayının başka bir erkekle samimi görüntülerinin yayınlanması, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Kullanıcılar, içeriğin toplum ahlakını zedelediğini belirterek programın yayından kaldırılmasını talep etti.

Reality formatlı “Gelinimi Test Et” programı, yayınlanan son bölümüyle sosyal medyada tartışma konusu haline geldi. Programda yer alan bir gelin adayının başka bir erkekle samimi görüntülerinin yayınlanması, izleyicilerin tepkisini çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, programın toplum ahlakını olumsuz etkilediğini savunarak yayının kaldırılmasını istedi. Twitter (X) ve Instagram’da açılan etiketlerle, programın “aile değerlerine zarar verdiği” yönünde yüzlerce paylaşım yapıldı. Bazı kullanıcılar ise, içeriklerin “özel hayatın ihlali” niteliği taşıdığını belirtti.

Programın yayınlandığı dijital platformda tepkilere rağmen yapım ekibinden herhangi bir açıklama gelmedi. Bazı bölümlerde gizli kamera kayıtları ve “sadakat testleri” yer alan programın etik sınırları aşarak reyting uğruna özel hayatları ifşa ettiği öne sürülüyor.

“Gelinimi Test Et” formatı, kayınvalide ve gelin ilişkisini merkeze alan, “güven testi” kurgusuyla tanınan bir reality programı olarak biliniyor. Her bölümde farklı çiftlerin yaşadığı gerilimler ve yüzleşmeler işleniyor. Program YouTube üzerinden yayınlanıyor.

Kamuoyunda artan tepkilerin ardından, düzenleyici kurumların programa ilişkin bir inceleme başlatıp başlatmayacağı ise merak konusu.

