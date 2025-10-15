İzmir'de korkunç olay! 70 yaşındaki adam yatalak eşini tabancayla vurdu

İzmir’in Bornova ilçesinde 70 yaşındaki R.T., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı yatalak eşi İzade Teker’i tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

İzmir’in Bornova ilçesinde korkunç bir cinayet yaşandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Rafetpaşa Mahallesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışan R.T. (70), yatalak olduğu öğrenilen eşi İzade Teker’i (69) tabancayla vurdu.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İzade Teker’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, kaçan şüpheli R.T. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

Kadının cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

yatalak izmir
