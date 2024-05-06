Genç kız sevgilisini bıçakladı

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Sinir krizi geçiren genç kız, sevgilisini sırtından bıçakladı.

Genç kız sevgilisini bıçakladı
Editör: Yağmur Biçen

 Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde ara sokakta yaşanan olayda genç bir kız sevgilisi olduğu iddia edilen genci sırtının çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Kanlar içerisinde yere yığılan genç adam, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Genç kız olay yerinden kaçarken, polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor. Yaralı gencin hayati tehlikesinin de sürdüğü öğrenildi.

7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiGündem
İYİ Parti'de iki önemli göreve bu isimler seçildiİYİ Parti'de iki önemli göreve bu isimler seçildiSiyaset

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# genç kız # bıçaklama # sinir krizi
Çok Okunanlar
O banka müşterilerine 500 TL hediye ediyor! Şartlarıysa çok kolay, işte detaylar...
O banka müşterilerine 500 TL hediye ediyor! Şartlarıysa çok kolay, işte detaylar...
Gaziantep'te katliam gibi kaza!
Gaziantep'te katliam gibi kaza!
Altın düşüyor mu? İşte güncel altın fiyatları
Altın düşüyor mu? İşte güncel altın fiyatları
Vekaletle kurban kesim bedelleri belli oldu
Vekaletle kurban kesim bedelleri belli oldu
Milli savaş uçağı KAAN ikinci uçuşunu gerçekleştirdi
Milli savaş uçağı KAAN ikinci uçuşunu gerçekleştirdi
Öne Çıkanlar Deniz Gezmiş'in idamla yargılandığı davadaki savunması! | ULUSAL KANAL Deniz Gezmiş'in idamla yargılandığı davadaki savunması! | ULUSAL KANAL O banka müşterilerine 500 TL hediye ediyor! Şartlarıysa çok kolay, işte detaylar... O banka müşterilerine 500 TL hediye ediyor! Şartlarıysa çok kolay, işte detaylar...