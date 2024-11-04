Genel Maden İşçileri Sendikası "Özelleştirmeye hayır" dedi

Ankara'nın Nallıhan İlçesinde bulunan Çayırhan Termik Santralinin özelleştirmesine Genel Maden İşçileri Sendikası karşı çıktı.

Barış Dikmen Barış Dikmen
Yayınlanma:

Santralin kamu eliyle çalışmasına devam etmesini istediklerini belirten Genel Maden İşçileri Sendikası Teşkilatlandırma Sekreteri Tayfun Demir, "özelleştirme politikalarından derhal vazgeçilmeli" dedi.

AK Parti hükümeti Ankara'da kurulu olan Çayırhan Termik Santrali ve Linyit işletmelerinin özelleştirmek istiyor. Özelleştirilme kararına karşı sendikalar ve Nallıhanlılar karşı çıkıyor. Genel Maden İşçileri Sendikası da özelleştirme karşıtı mücadeleye destek veriyor.

Çayırhan Termik Santrali, Türkiye'nin 38'inci Ankara'nın 2'inci büyük termik santrali ve linyit maden işletmesi olma özelliğini taşıyor.

Özelleştirmenin kamu kurumlarını yıprattığını ve verimliğini düşürdüğünü belirten Genel Maden İşçileri Sendikası Teşkilatlandırma Sekreteri Tayfun Demir, "karardan vazgeçilmeli" dedi.

- Biz bu yanlışlardan bir an önce dönülmesi ve devlet eliyle çalıştırılmasını talep ediyoruz. Tekrardan söylüyoruz oradaki işçi arkadaşlarımızın ve Çayırhan halkının haklı mücadelesinin yanında olduğumuzu bildiriyoruz.
Moldova'da seçim sonuçları belli olduMoldova'da seçim sonuçları belli olduDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

türkiye maden işçileri sendikası özelleştirme
Günün Manşetleri
Erdoğan ve Bahçeli arasındaki tüm detaylar ortaya çıktı!
Saldırılarda can kaybı 43 bin 374'e ulaştı
Irak'ın Kuzeyinde terör hedeflerine operasyon
MSB duyurdu!
Bakan Şimşek’ten Ekim enflasyonu yorumu
6.8 büyüklüğünde deprem olabilir!
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
3 belediyeye kayyum atandı!
"ESAD normalleşmeye hazır değil"
Çorum'da binada büyük patlama
Çok Okunanlar
AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman? AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman?
3 belediyeye kayyum atandı! 3 belediyeye kayyum atandı!
6.8 büyüklüğünde deprem olabilir! 6.8 büyüklüğünde deprem olabilir!
Erdoğan ve Bahçeli arasındaki tüm detaylar ortaya çıktı! Erdoğan ve Bahçeli arasındaki tüm detaylar ortaya çıktı!
HAMAS Lideri Yahya Sinvar'ın otopsisinde dikkat çeken ayrıntı HAMAS Lideri Yahya Sinvar'ın otopsisinde dikkat çeken ayrıntı