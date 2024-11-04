Genel Maden İşçileri Sendikası "Özelleştirmeye hayır" dedi

Santralin kamu eliyle çalışmasına devam etmesini istediklerini belirten Genel Maden İşçileri Sendikası Teşkilatlandırma Sekreteri Tayfun Demir, "özelleştirme politikalarından derhal vazgeçilmeli" dedi.

AK Parti hükümeti Ankara'da kurulu olan Çayırhan Termik Santrali ve Linyit işletmelerinin özelleştirmek istiyor. Özelleştirilme kararına karşı sendikalar ve Nallıhanlılar karşı çıkıyor. Genel Maden İşçileri Sendikası da özelleştirme karşıtı mücadeleye destek veriyor.

Çayırhan Termik Santrali, Türkiye'nin 38'inci Ankara'nın 2'inci büyük termik santrali ve linyit maden işletmesi olma özelliğini taşıyor.



Özelleştirmenin kamu kurumlarını yıprattığını ve verimliğini düşürdüğünü belirten Genel Maden İşçileri Sendikası Teşkilatlandırma Sekreteri Tayfun Demir, "karardan vazgeçilmeli" dedi.