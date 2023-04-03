Giresun 1 yılda “yeniden doğdu”

Bakanlık, 2020 yılından bu yana Giresun’da TOKİ eliyle; 3 bin 764 konutu, sosyal donatılarıyla beraber tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti. Hali hazırda 690 konut ve 19 dükkânın yapımı sürüyor. Sadece Giresun’da sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı ve üstyapı yatırımlarına kadar hayata geçirilen 24 projele için ayrılan bütçe 1.5 milyar lira.

YENİ DERELİ PROJESİ İLE KENT HAYAT BULDU

Sel felaketinden en çok zarar gören Dereli ve Doğankent ilçeleriydi. İki ilçede toplam 369 konut inşa edildi. Konutlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle hak sahiplerine teslim edildi. Bunun yanında Dereli, Doğankent ve Tirebolu’da 250 ahırlı köy evinin yapımı sürüyor. Dereli’de “Yeni Dereli Projesi” kapsamında adliye, hükümet konağı, emniyet müdürlüğü inşaatlarının yapımına tüm hızıyla devam ediliyor. Dereli İlçesi Jandarma komutanlığı ve 12 konutluk lojman inşaatı tamamlandı. 2023 yılında tüm konut ve sosyal donatıları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

VATANDAŞIN TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Bir yandan yeni konut, dükkân ve sosyal alanların projelerini yürüten Bakanlık diğer yandan da tespit çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiye kadar Dereli ve Doğankent ilçe merkezlerinde tespit işlemleri gerçekleştirilen 433 adet konut ve 202 adet ticari ünite olmak üzere toplam 635 adet bağımsız birimin tahliye, yıkım, kira ve taşınma işlemleri, kamulaştırma, yapım faaliyetleri bakanlık tarafından gerçekleştirildi.

Dereli ve Kuşluhan Mahalleri riskli alanında 71 konut ve 82 ticari ünite, Dereli ilçesi Sütlüce Mahallesi rezerv yapı alanında 142 konut, Doğankent ilçesi merkez mahallesi rezerv yapı alanında 156 konut ve 40 ticari bağımsız birim, Giresun Merkez, Dereli, Doğankent, Tirebolu ilçeleri ve köylerinde24 köy evi olmak üzere toplam 369 konut 122 adet ticari ünite ve 24 köy evi hak sahiplerine teslim edildi.

Yine Tirebolu ilçesi Sekü Köyü ve Espiye ilçesi, Adabük Mahallesi’nde belirlenen rezerv yapı alanlarında kamulaştırma işlemleri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tamamlandı. Alanların projelendirme ve yapım işlemleri Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

Giresun’un Çaldağ Mahallesinde de kentsel dönüşüm kapsamında 24 adet konut ve 19 adet işyerinin yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmeleri için çalışmalar yürütülüyor.

Espiye ilçesinde de rezerv yapı alanında 71 adet konut inşaatı sürüyor.

Giresun'da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 1.550 konut ve 2 bin konut amaçlı alt yapılı arsa vatandaşlara sunulacak.

TÜM AFET BÖLGELERİNDE ÇALIŞMALAR TAM GAZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2020 yılı ve 2022 yaşanan afetlerin ardından Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya'da eş zamanlı çalışmalar yürütüyor.

Bugüne kadar; Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte, Elazığ ve Malatya'da toplam 33 bin 821 adet konutun inşası tamamlandı.

İzmir’deki 5 bin 061 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatından 4 bin 604 adet konutun yapımı tamamlandı.

23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen Düzce Depremi sonrası 213 adet birimin üretilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kastamonu ve Sinop’ta bin 265, Rize'de ise 400 konutun inşaat çalışmaları etaplar dâhilinde tamamlanıyor. Ayrıca Kastamonu Bozkurt ilçesinde üretilen konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor.

2021 yılı yaz aylarında Antalya ve Muğla yangınları sonrasında toplam bin 450 konut ve 730 ahır inşa edildi.

Bakanlık eliyle afet bölgelerinde yapılan diğer konutlarla birlikte 45 bin konut, iş yeri, köy evi ve ahırlar tüm sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi. Yapımı devam eden tüm afet konutları 2023'te teslim edilecek.