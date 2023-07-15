Gökçeada'da orman yangını çıktı! Kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gökçeada'da orman yangını çıktı! Kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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Dereköy köyündeki Marmaros mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 5 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 7 arazöz, 1 dozer, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile Gökçeada Belediyesine bağlı ekipler yönlendirildi.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Osmaniye'de korkutan yangınOsmaniye'de korkutan yangınYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# gökçeada # orman yangını
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