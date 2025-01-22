Göl kıyısında kadın cesedi bulundu
Adana'nın Çukurova ilçesinde, Seyhan Baraj Gölü kıyısında kadın cesedi bulundu. Cesedin Fatoş Şavir'e ait olduğu belirlendi.
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Adana'nın Çukuorva ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Karslılar Mahallesi'ndeki Seyhan Baraj Gölü kıyısında ceset olduğu görüldü.
Cesedi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde cesedin Fatoş Şavir'e ait olduğu belirlendi.
Fatoş Şavir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı