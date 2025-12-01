Görüntüleri Türkiye’yi sarsmıştı: 8 yaşındaki kızını darp eden baba tutuklandı!

Adana’nın Seyhan ilçesinde, yanında uzaklaştığı gerekçesiyle 8 yaşındaki kızını acımasızca darp eden yabancı uyruklu baba Abdurrahman B., polis tarafından yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Görüntüleri Türkiye’yi sarsmıştı: 8 yaşındaki kızını darp eden baba tutuklandı!
Yayınlanma:

Olay, 28 Kasım tarihinde gece saatlerinde Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu olduğu belirtilen Abdurrahman B. (33), eşi ve üç çocuğu ile birlikte bir ara sokağa girdi. Bu sırada, 8 yaşındaki kızı M.B.’nin yanından uzaklaşması üzerine baba B. dehşet verici bir tepki gösterdi.

Kızını yakalayan baba, önce çocuğun kafasını arabanın arka kısmına vurdu, ardından da küçük kızı yere fırlattı. Yaşanan şiddet olayının ardından Abdurrahman B., sanki hiçbir şey olmamış gibi kızının elinden tutarak olay yerinden ayrıldı. Bu şiddet anları, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ, BABA YAKALANDI

Kayıtlara yansıyan ve kamuoyunda büyük tepkiye yol açan bu durumun haberleştirilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri derhal harekete geçti. Polis, baba Abdurrahman B.’yi merkez Seyhan ilçesine bağlı Şehit Duran Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan baba, kızı yanından uzaklaştığı için sinirlenip darp ettiğini söyledi. İfadesinin ardından bugün adli makamlara sevk edilen Abdurrahman B., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Karadeniz’de zorlu randevu! Samsunspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Karadeniz’de zorlu randevu! Samsunspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor
Anaokulu önünde facia: Kayan kamyonet 4 yaşındaki çocuğun ölümüne yol açtıAnaokulu önünde facia: Kayan kamyonet 4 yaşındaki çocuğun ölümüne yol açtıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

adana
Günün Manşetleri
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
103 örgüt mensubu ikna edilerek teslim oldu
Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
12 firari suçlu farklı ülkelerden Türkiye’ye getirildi
1 Aralık’ta bu illerde kar yağışı etkili olacak
Gündemde hangi maddeler var?
“Dünyada bu kadar karışık bir ülke yok”
Bu uygulamalar kalkıyor
Gazze’de İslam Üniversitesi yeniden açıldı
“Yanlış algı nedeniyle ciddi zehirlenmelerle karşılaşıyoruz”
Çok Okunanlar
Asgari ücret pazarlığı başlıyor Asgari ücret pazarlığı başlıyor
Meteoroloji’den Türkiye genelinde kar ve don alarmı! Meteoroloji’den Türkiye genelinde kar ve don alarmı!
FED beklentisi piyasayı vurdu! FED beklentisi piyasayı vurdu!
10 soruda Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 10 soruda Fenerbahçe-Galatasaray derbisi
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum