Görüntüleri Türkiye’yi sarsmıştı: 8 yaşındaki kızını darp eden baba tutuklandı!

Olay, 28 Kasım tarihinde gece saatlerinde Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu olduğu belirtilen Abdurrahman B. (33), eşi ve üç çocuğu ile birlikte bir ara sokağa girdi. Bu sırada, 8 yaşındaki kızı M.B.’nin yanından uzaklaşması üzerine baba B. dehşet verici bir tepki gösterdi.

Kızını yakalayan baba, önce çocuğun kafasını arabanın arka kısmına vurdu, ardından da küçük kızı yere fırlattı. Yaşanan şiddet olayının ardından Abdurrahman B., sanki hiçbir şey olmamış gibi kızının elinden tutarak olay yerinden ayrıldı. Bu şiddet anları, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ, BABA YAKALANDI

Kayıtlara yansıyan ve kamuoyunda büyük tepkiye yol açan bu durumun haberleştirilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri derhal harekete geçti. Polis, baba Abdurrahman B.’yi merkez Seyhan ilçesine bağlı Şehit Duran Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan baba, kızı yanından uzaklaştığı için sinirlenip darp ettiğini söyledi. İfadesinin ardından bugün adli makamlara sevk edilen Abdurrahman B., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.