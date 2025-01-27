Gümüşhane'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Gümüşhane’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, trafikte kaygan zemine yol açtı. Gümüşhane-Bayburt Karayolu Sargınkaya mevkiinde meydana gelen kazada, Erzurum-Trabzon seferini yapan Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gümüşhane'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var
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Kaza, otobüsün sağ tarafında bulunan camların patlamasıyla yolcuların kesik ve darbe almasına neden oldu. Yaralananlar arasında Ayşe Hazal Saraç, Sinem Saraç, Jale Aydoğdu, Cemil Bektaş, Tuba Nur Demir, R.K. (7), Tenzile Kabur, Ömer Aydoğdu, Azra Karaköse, İ.G.S. (10), Mertcan Altuntaş, Nemide Demir, Çiğdem Adakul ve İlknur Yıldırım yer alıyor.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular ise başka bir otobüsle Gümüşhane Otobüs Terminali’ne sevk edildi. Kazanın ardından sürücü Zekeriya Y., ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, kazanın ardından olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Vali Baruş, “Kaza sonrası ekiplerimiz hızlıca müdahalede bulundu. 6 ambulans ve 18 sağlık personeliyle yaralılarımız Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan bir yaralımız yok. Yaralanmaların çoğu otobüsün camlarının patlaması sonucu oluştu. Firmadan sağ kurtulan yolcular için ek sefer düzenlendi ve Trabzon’a ulaşmaları sağlanacak” dedi.

Vali Baruş, hastaneye yaptığı ziyaret sırasında yaralıların 5’inin 18 yaşından küçük olduğunu ve tümünün kısa sürede taburcu edileceğini ifade etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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