Güney Ege ve Batı Akdeniz'e fırtına uyarısı

Yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın, bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, akşamdan sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) ise bugün sabahtan itibaren kuzeyden esecek fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.