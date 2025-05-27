Güney Ege’de fırtına alarmı!

Güney Ege Denizi’nde seyir yapacak denizciler ve kıyı bölgelerinde bulunan tatilciler için önemli uyarı geldi. Meteoroloji, bugün öğle saatlerinden itibaren bölgede kısa süreli ancak etkili bir fırtına beklendiğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Güney Ege’de fırtına alarmı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Güney Ege’nin güney kesimlerinde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50–75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bu kuvvet, özellikle küçük ve orta ölçekli deniz taşıtları için risk oluşturabilecek seviyede.

Yapılan açıklamada, fırtınanın geçici nitelikte olacağı ve akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi. Ancak bu sürede hem denizcilerin hem de kıyıda zaman geçiren vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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