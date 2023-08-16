Güney fay hattı beşik gibi sallanmaya devam ediyor! Adana'da korkutan deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada 'Adana ili Aladağ ilçesinde saat 17.36’da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.' denildi. Ekiplerin köyleri ve çevre illeri kontrol etmek için hareket ettiği bilgisi geçti. Vatandaşlar sarsıntı nedeniyle evlerinden kısa süreliğine çıkmak zorunda kaldı. Malatya'da olan depremler nedeniyle Adanalılar bu kez tetiğe geçti.

ADANA'DA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

AFAD ve Kandilli verilerinde yer alan sallantılar Güney Fay hattında halen enerji olduğuna dair kanıtları ortaya çıkardı.