Güney Marmara'da Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Güney Marmara'da fırtına ve kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Güney Marmara'da Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı-Marmara hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle planlı seferler yapılamayacak.

Güney Marmara Adalar hattında, Erdek'ten saat 11.00 ve Marmara'dan saat 16.00 kalkışlı seferlerin de iptal edildiği açıklandı.

Diğer seferlerinse saatinde yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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