Güneydoğu’da kuraklık alarmı: Çiftçi borç ertelemesi bekliyor

Türkiye’nin tarım ambarı olarak bilinen Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çiftçiler, kuraklık ve don felaketinin etkisiyle zor günler yaşıyor.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Güneydoğu’da kuraklık alarmı: Çiftçi borç ertelemesi bekliyor
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Hububat üretiminin merkezi olan bölgede, yeterli yağış alınamaması üretimi sekteye uğrattı. Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hikmet İpar, çiftçinin tarlada kalabilmesi için acil destek çağrısında bulundu.

“kuraklığı derinden yaşıyoruz”

Bölgede ciddi bir kuraklık yaşandığını vurgulayan İpar, “Şu anda aşırı derecede bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Bölgemizde bu kuraklığı çok derin şekilde yaşıyoruz” dedi.

Kuraklığın yanı sıra don ve dolu yağışlarının da üretimi olumsuz etkilediğine dikkat çeken İpar, üreticinin ayakta kalabilmesi için borç ertelemesi ve yeni destek paketlerine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.


“çiftçi bir yıl zarar gördü mü, üç yıl toparlanamıyor”

Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve özel bankalara olan borçların ertelenmesi gerektiğini belirten İpar, “Çiftçimizin bankalara olan borçlarının en az 3 yıl süreyle ertelenmesini istiyoruz. Çiftçi bir yıl hasat alamadığı zaman, üç yıl boyunca toparlanamıyor. Ayrıca tohumluk desteği ve ek kredi sağlanması şart” dedi.


“GAP tamamlanmış olsaydı tablo farklı olurdu”

İpar ayrıca, bölge için hayati öneme sahip Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) halen tamamlanamamasının, kuraklıkla mücadeleyi daha da zorlaştırdığını belirtti. “Eğer bu projeler tamamlanmış olsaydı, bugün derinden hissettiğimiz kuraklığı bu kadar yoğun yaşamazdık. 2 milyon dönüm arazi daha sulanabilir durumda olurdu ve bu arazilerden elde edilecek üretim ülke ekonomisine büyük katkı sağlardı” diye konuştu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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