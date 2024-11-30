Güngören'de enkaz altında kalan işçi aranıyor! Çalışmalarda 19. saat geride kaldı

İstanbul'un Güngören ilçesinde Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde tekstil firması tarafından kullanılan ve kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan 3 katlı binada yıkım çalışmaları başlatıldı.

Yıkım sırasında binada yaşanan kısmi çökmede 2 işçi enkaz altında kaldı.

Çalışmalar sırasında enkaz altında kalan iki işçiden biri kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin diğer işçiye ulaşma çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık 19 saattir süren arama kurtarma çalışmaları kapsamında enkaz, iş makineleriyle kaldırılıyor. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede cadde trafiğe kapatılırken, enkaz altında kalan işçinin yerinin tespit edilebilmesi için zaman zaman dinleme cihazları ve arama kurtarma köpeği de kullanılıyor.

Çalışmanın sürdürüldüğü bölgede incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, olayın ilk anından itibaren AFAD, itfaiye, ilçe belediyesi, UMKE başta olmak üzere tüm kuruluşların çalışmalara katıldığını söyledi.

İçeride bir vatandaşı kurtarmak için adeta kuyumcu inceliğiyle çalışıldığını ancak alanın dar olduğunu kaydeden Davut Gül, "Sabırla bu sürecin takip edilmesi gerekiyor. Baktık, arkadaşlarımızla zaten irtibat halindeydik. Herhangi bir eksik yok ama istiyoruz ki bir an önce vatandaşımıza sağ salim ulaşalım, ailesine kavuşturalım. Şu an nerede olduğunu bilmiyoruz, kendisine ulaşamadık. Sağlık durumuyla ilgili bir bilgimiz yok." diye konuştu.

Daha önce bir işçinin yaralı kurtulduğunu hatırlatan Gül, "Onun sağlık durumu çok şükür iyi. Yine çalışmada bulunan 4 vatandaşımız var, onlarda da herhangi bir sıkıntı yoktu. Toplam 6 kişi çalışıyormuş. Bu 6 kişiden 4'ü herhangi bir sıkıntı yaşamamışlardı. Biri kurtarılmıştı, birinin de kurtarılma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.