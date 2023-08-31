Güngören’deki silahlı kavgada yoldan geçerken vurulan vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

Güngören’de iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçerken kurşunların hedefi olan ve hayatını kaybeden Burak Kan, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Güngören’deki silahlı kavgada yoldan geçerken vurulan vatandaş son yolculuğuna uğurlandı
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Güngören’de dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, kahvehaneye silahlarla gelen bir grup ile kahvehanede bulunanlar arasında kavga çıktı. Silahlı kavga esnasında yoldan geçen ve kurşunların hedefi olan Servet Aytaş (59) ve Burak Kan (32) hayatını kaybetti. Kavgaya karışan dört kişi ise yaralandı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, olay yerine yakın bir binanın içinde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin de yaralı olduğu ve hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Güngören’deki silahlı kavgada yoldan geçerken vurulan vatandaş son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 1

YOLDAN GEÇERKEN VURULAN ADAM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yoldan arabası ile geçerken kavganın ortasında kalarak kurşunların isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Servet Aytaş’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Trabzon'un Of ilçesine gönderildi. Yoldan geçtiği sırada vurulan ve hayatını kaybeden Burak Kan için de Okmeydanı'nda bulunan Okmeydanı Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Kan’ın ailesi, yakınları ve mahalleli katıldı. Kan’ın yakınları cenazede gözyaşı döktü. Kan, törenin ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Güngören’deki silahlı kavgada yoldan geçerken vurulan vatandaş son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 2

Güngören’deki silahlı kavgada yoldan geçerken vurulan vatandaş son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 3

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