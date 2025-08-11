Günün ilk yarısında Türkiye kavruldu: 16 ilde 40 dereceyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının etkili olduğu yurt genelinde bugün öğle saatlerine kadar 16 ilde 40 derece ve üzeri sıcaklıklar kaydedildi. Günün en yüksek sıcaklığı Şırnak’ın Silopi ilçesinde 45,2 derece olarak ölçüldü.

Silopi’yi Hatay’ın Kırıkhan ilçesi 44,6 derece ve Mardin’in Nusaybin ilçesi 44,4 derece ile takip etti.

40 DERECE VE ÜZERİNDE ÖLÇÜLEN İL VE İLÇELER

Meteoroloji kayıtlarına göre, günün öğle saatlerine kadar 40 derece ve üzeri sıcaklık kaydedilen il ve ilçeler şu şekilde sıralandı:

Adana / İmamoğlu: 41,5°C

Antalya / Döşemealtı: 40,1°C

Aydın / Karpuzlu: 43°C

Batman / Beşiri: 41,3°C

Diyarbakır / Hani: 41,9°C

Gaziantep / Karkamış: 43,2°C

Hatay / Kırıkhan: 44,6°C

İzmir / Beydağ: 41,7°C

Kahramanmaraş / Türkoğlu: 40,5°C

Kilis / Elbeyli: 42,5°C

Mardin / Nusaybin: 44,4°C

Mersin / Mut: 40°C

Muğla / Yatağan: 41,6°C

Siirt / Kurtalan: 43,6°C

Şanlıurfa / Ceylanpınar: 43,6°C

Şırnak / Silopi: 45,2°C

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının bu hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.