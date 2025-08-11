Gram altın rekor kıracak mı? Uzman isim açıkladı

23 Temmuz’da 4.471 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan gram altın, ay sonunda 4.246 TL’ye kadar gerilemişti. Ancak ağustos başından itibaren fiyatlarda yeniden yukarı yönlü hareket başladı.

Ağustos ayının ilk haftasında ivme kazanan gram altın, Cuma günü gün içi zirvesi olan 4.467 TL seviyesini gördü. Daha sonra hafif geri çekilen altın, haftayı 4.444 TL seviyesinden kapattı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ALTINI DESTEKLİYOR

Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, gram altında orta vadeli yükseliş sinyalleri olduğunu belirtti. Baydar, altındaki hareketin temel nedenini ABD’de düşük gelen istihdam verileri, önceki ayların revize edilmiş tarım dışı istihdam rakamları ve Donald Trump’ın güçlü faiz indirimi talebi olarak açıkladı.

“Faiz indirimi beklentisi Fed’i harekete geçirebilir. Bu da altın fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor. Ons altında 3.494 dolar seviyesi kritik. Bu seviyenin üzerinde uzun süre kalınırsa sert bir yükseliş görebiliriz. Gram altın da ons altına paralel hareket ediyor ve 4.471 TL seviyesini kırma denemeleri görebiliriz. 4.500 TL seviyesi de yakın görünüyor.”

Baydar, altının halen belirli bir bant içinde seyrettiğini ancak teknik göstergelerin yukarı yönlü sinyaller verdiğini de sözlerine ekledi.