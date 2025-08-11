Gram altın rekor kıracak mı? Uzman isim açıkladı

23 Temmuz’da tarihi zirve olan 4.471 TL seviyesini gören gram altın, temmuz sonunda yaşadığı düşüşün ardından ağustos ayıyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Cuma günü 4.467 TL seviyesine ulaşan gram altın, rekorun eşiğine gelirken yatırımcıların gözü yeniden piyasalara çevrildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Gram altın rekor kıracak mı? Uzman isim açıkladı
Yayınlanma:

23 Temmuz’da 4.471 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan gram altın, ay sonunda 4.246 TL’ye kadar gerilemişti. Ancak ağustos başından itibaren fiyatlarda yeniden yukarı yönlü hareket başladı.

Ağustos ayının ilk haftasında ivme kazanan gram altın, Cuma günü gün içi zirvesi olan 4.467 TL seviyesini gördü. Daha sonra hafif geri çekilen altın, haftayı 4.444 TL seviyesinden kapattı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ALTINI DESTEKLİYOR

Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, gram altında orta vadeli yükseliş sinyalleri olduğunu belirtti. Baydar, altındaki hareketin temel nedenini ABD’de düşük gelen istihdam verileri, önceki ayların revize edilmiş tarım dışı istihdam rakamları ve Donald Trump’ın güçlü faiz indirimi talebi olarak açıkladı.

“Faiz indirimi beklentisi Fed’i harekete geçirebilir. Bu da altın fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor. Ons altında 3.494 dolar seviyesi kritik. Bu seviyenin üzerinde uzun süre kalınırsa sert bir yükseliş görebiliriz. Gram altın da ons altına paralel hareket ediyor ve 4.471 TL seviyesini kırma denemeleri görebiliriz. 4.500 TL seviyesi de yakın görünüyor.”

Baydar, altının halen belirli bir bant içinde seyrettiğini ancak teknik göstergelerin yukarı yönlü sinyaller verdiğini de sözlerine ekledi.

Uzmandan kritik açıklama: Balıkesir depremi İstanbul’u etkiler mi?Uzmandan kritik açıklama: Balıkesir depremi İstanbul’u etkiler mi?Gündem
İYİ Parti çekildi, sandalyeler değişti: Kurtulmuş’tan 3 partiye yazıİYİ Parti çekildi, sandalyeler değişti: Kurtulmuş’tan 3 partiye yazıGündem
altın fiyatı ekonomi
Günün Manşetleri
Tanju Özcan’dan yeni banknot önerisi
Balıkesir depremi İstanbul’u etkiler mi?
İYİ Parti çekildi, sandalyeler değişti
AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi
Şehit Bülbül, vefatının 8. yılında mezarı başında anıldı
Sazan sarmalıyla dolandırıcılık
İsrail Ordusu gazeteci çadırını vurdu
Bakan Tunç’tan “Aile arabuluculuk” açıklaması
Marmara’ya nefes veren proje
44 ilde dev operasyon!
Çok Okunanlar
AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi
Motorine indirim! İşte 11 Ağustos il il güncel akaryakıt fiyatları Motorine indirim! İşte 11 Ağustos il il güncel akaryakıt fiyatları
Altın rekora koşuyor! 11 Ağustos güncel altın fiyatları Altın rekora koşuyor! 11 Ağustos güncel altın fiyatları
Mevduat faizinde yeni dönem Mevduat faizinde yeni dönem
Meteorolojiden açıklama: Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden açıklama: Bugün hava nasıl olacak?