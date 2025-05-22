Hac ve umre dolandırıcılarına operasyon: 60 milyon TL’lik vurgun, 5 gözaltı

Kayseri merkezli yürütülen dolandırıcılık soruşturmasında, hac ve umreye gitmek isteyen yüzlerce vatandaşı toplam 60 milyon TL dolandırdığı iddia edilen 5 kişi polis operasyonuyla yakalandı. Operasyonda 272 adet pasaport ele geçirilirken, acente sahibi tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hac ve umre dolandırıcılarına operasyon: 60 milyon TL’lik vurgun, 5 gözaltı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, hac ve umreye gitmek isteyen vatandaşların dolandırıldığı yönündeki ihbarlar üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, bir seyahat acentesinin ülke genelinde çok sayıda kişiyi toplam 60 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

ACENTE SAHİBİ TUTUKLANDI, PASAPORTLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kayseri ve Tokat’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; acente sahipleri H.D. (52) ve S.D., acente çalışanları M.U. (62), M.R. (41) ve M.L. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 272 adet pasaport ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen acente sahibi H.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Söz konusu şahısların yakalanması amacıyla verdikleri destekten dolayı Tokat İl Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz. Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.” ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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