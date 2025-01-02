Hadise'nin Narin Güran şarkısı tepki topladı

Ünlü şarkıcı Hadise, Diyarbakır’da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran için söylediği şarkıyla sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu. O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahne alan Hadise, “Sıfır Tolerans” şarkısını Narin Güran’a ithaf etti. Bu şarkı seçimi, sosyal medyada ve kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

"Bu şarkıyı Narinlerimiz için söylüyorum"

Hadise, performansı öncesinde yaptığı konuşmada, “Bu şarkıyı Narinlerimiz için söylüyorum. Umarım yeni yılda böyle acı haberlerle karşılaşmayız. Narinlerimizi kaybetmeyiz,” ifadelerini kullandı. Ancak, “Sıfır Tolerans”ın bir aşk şarkısı olması izleyiciler tarafından “uygunsuz” bulundu.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan performans için kullanıcılar, “Bu şarkı nasıl bir seçim?”, “Duyarsızlık örneği” ve “Narin için böyle bir şarkıyı seçmek çok yanlış” gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.