Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?

Yağışlı sistem hafta sonu ülke genelinde etkili olmaya devam edecek. Yağışlar iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olurken, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda fırtına bekleniyor.

Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Marmara'nın kuzeybatısı, Kıyı Ege ile Akdeniz'in doğu ve batı kıyıları hariç tüm bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

 Pazar günü ise Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'nin tamamının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar etkili olacak. Aynı gün rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Hafta sonu beklenen günün en düşük sıcaklık değerleri Ankara'da 8, İstanbul'da 14, İzmir'de 17, Antalya'da 20, Adana'da 19, Samsun'da 11, Diyarbakır'da 10 derece civarında seyredecek.

# istanbul hava durumu # meteoroloji
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