Hafta sonu kavuracak! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, yurt genelinde yağışsız bir hava beklendiğini belirtti. Sadece Karadeniz kıyı kesimlerinde yağış geçişlerinin görülebileceğini aktaran Çelik, "Onun dışında iç ve güney bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz." dedi.

SICAKLIKLAR 4-5 GÜN DAHA YÜKSEK SEYREDECEK

Çelik, sıcaklıkların hafta boyunca zaten mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde olduğunu, ancak cuma ve cumartesi günleri 1-2 derece daha artarak normallerin 2-4 derece üzerine çıkacağını vurguladı. Bu sıcak seyir, önümüzdeki 4-5 gün boyunca etkisini sürdürecek.

Büyük şehirlerde hafta sonu beklenen sıcaklık değerleri ise şöyle olacak:

Ankara: 33-34 derece

İstanbul: 30-32 derece

İzmir: 34-37 derece

Meteorolojiye göre, yarın ve cumartesi günü için yağış beklentisi yok. Ancak pazar gününden itibaren, pazartesi ve salı günleri boyunca Karadeniz kıyı kesimlerinde aralıklarla yağış geçişleri yaşanabilir. İç ve güney bölgelerde ise yağış öngörülmüyor.