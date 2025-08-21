Hafta sonu kavuracak! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Hafta sonu boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hafta sonu kavuracak! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
Yayınlanma:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, yurt genelinde yağışsız bir hava beklendiğini belirtti. Sadece Karadeniz kıyı kesimlerinde yağış geçişlerinin görülebileceğini aktaran Çelik, "Onun dışında iç ve güney bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz." dedi.

SICAKLIKLAR 4-5 GÜN DAHA YÜKSEK SEYREDECEK

Çelik, sıcaklıkların hafta boyunca zaten mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde olduğunu, ancak cuma ve cumartesi günleri 1-2 derece daha artarak normallerin 2-4 derece üzerine çıkacağını vurguladı. Bu sıcak seyir, önümüzdeki 4-5 gün boyunca etkisini sürdürecek.

Büyük şehirlerde hafta sonu beklenen sıcaklık değerleri ise şöyle olacak:

Ankara: 33-34 derece
İstanbul: 30-32 derece
İzmir: 34-37 derece

Meteorolojiye göre, yarın ve cumartesi günü için yağış beklentisi yok. Ancak pazar gününden itibaren, pazartesi ve salı günleri boyunca Karadeniz kıyı kesimlerinde aralıklarla yağış geçişleri yaşanabilir. İç ve güney bölgelerde ise yağış öngörülmüyor.

Araştırma sonuçları şaşırttı: Bu oyun ve filmler gençleri mutlu ediyor!Araştırma sonuçları şaşırttı: Bu oyun ve filmler gençleri mutlu ediyor!Kültür Sanat
İzmir’de feci olay: Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin altında kaldıİzmir’de feci olay: Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin altında kaldıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

hava sıcaklıkları Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Günün Manşetleri
Çin ve Hindistan Rus petrolünde alımları artırıyor
Mühendisler iş bırakacak!
Zincir marketlere "Cumhur reyonu" geliyor
Türkiye'den İsrail'e gemi yasağı
CHP’den AK Parti’ye geçişin perde arkası
MSB’den kritik açıklamalar!
Okullar açılmadan valilikten kritik talimat
Zelenski, Putin ile Türkiye’de görülebileceğini açıkladı
55 şüpheli yakalandı, 23’ü tutuklandı
25 ili sağanak yağış vuracak
Çok Okunanlar
25 ili sağanak yağış vuracak 25 ili sağanak yağış vuracak
250 bin liranın 32 günde getirisi dudak uçuklattı! 250 bin liranın 32 günde getirisi dudak uçuklattı!
Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları
21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL? 21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL?
Ağustos 2025'te emekliye promosyon yarışı Ağustos 2025'te emekliye promosyon yarışı