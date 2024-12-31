Hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı, cesedi gölde bulundu
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan 24 yaşındaki Ali Kıraç'ın cesedi, Gölbaşı Gölü'nde bulundu.
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dün akşam evinden ayrılan 24 yaşındaki Ali Kıraç'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler araştırmalarına başladı. Ekipler Ali Kıraç'ın aracını, Gölbaşı Gölü kenarında terk edilmiş halde buldu.
Kayıp gencin göle girmiş olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine su altı arama ekibine haber verildi.
Ekiplerce yapılan çalışmada kıyıya yakın alanda bulunan Ali Kıraç'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı