Hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı, cesedi gölde bulundu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan 24 yaşındaki Ali Kıraç'ın cesedi, Gölbaşı Gölü'nde bulundu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı, cesedi gölde bulundu
Yayınlanma:

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dün akşam evinden ayrılan 24 yaşındaki Ali Kıraç'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler araştırmalarına başladı. Ekipler Ali Kıraç'ın aracını, Gölbaşı Gölü kenarında terk edilmiş halde buldu.

Hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı, cesedi gölde bulundu - Resim : 1

Kayıp gencin göle girmiş olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine su altı arama ekibine haber verildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada kıyıya yakın alanda bulunan Ali Kıraç'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu55 yaşındaki adam evinde ölü bulunduYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Adıyaman gölbaşı
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Bakan Kurum'dan deprem konutlarıyla ilgili açıklama
Erdoğan, Bahçeli ve Özel ile görüştü
Eski eşinin üzerine benzin döküp yaktı
"İmralı-DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi"
MSB’den yılın son günü operasyon
"Zorluklardan güneş üretmeye çağırıyoruz"
Sözde sorumlu artık etkisiz
57 ilde 536 şüpheli yakalandı
Çalışanların günlük yemek ve ulaşım bedeli belli oldu
Çok Okunanlar
Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri
O illere hızlı tren gelecek: Bakanlık açıkladı O illere hızlı tren gelecek: Bakanlık açıkladı
Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Sivas depremi sonrası Naci Görür'den önemli açıklama! Sivas depremi sonrası Naci Görür'den önemli açıklama!
Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı! Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı!