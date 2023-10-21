Harosman Kanyonu Turizme Kazandırılacak

Ardahan’da Harosman Kanyonu'nun turizme kazandırılması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü harekete geçti. Hanak ilçesinde yer alan kanyonda, doğa yürüyüşü rotalarının oluşturulması planlanıyor.

Harosman Kanyonu Turizme Kazandırılacak
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Ardahan'da tarih öncesinden yaşam izleri taşıyan mağaraların yer aldığı Harosman Kanyonu, yürüyüş parkuruyla turizme kazandırılacak.

Hanak ilçesindeki Kura Nehri Vadisi'nde bulunan Kanyon, kayalara oyulan mağaraları, eski su değirmeni ve doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, “Harosman Kanyonu, Ardahan'ın turizmine önemli katkı sunacak” dedi. İkamet ve ibadet için kullanılmış Harosman mağaraları da bölgede ilgi çekecek tarihi yapılar arasında. Bölgedeki çalışmalar sonucunda keşif ve yürüyüş rotaları oluşturulacak.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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