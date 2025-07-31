Hastanede kan donduran saldırı: Başhekim yardımcısı olanları anlattı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde görev yapan Başhekim Yardımcısı İsmail Aydoğdu, bıçaklı saldırıya uğramasının ardından ilk kez konuştu. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Aydoğdu, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Olay sırasında hastalarını kontrol ettiğini belirten Aydoğdu, duyduğu sesler üzerine acil servise yöneldiğini söyledi. Aydoğdu, “Olaydan haberim yoktu. Yerde kanlar vardı, daha ne olduğunu çözmeye çalışırken tam polisle göz göze geldiğim anda birisinin benim bıçakladığını hissettim. Beni kimin bıçakladığını görmedim bile. Sonra görüntüleri izledim. Ben şahsı zaten tanımıyorum. Dediğim gibi olayı çözmeye çalışırken talihsiz bir şey yaşandı. Çok şükür şu anda daha iyiyim. Allah bir daha göstermesin. Gerçekten verilmiş bir sadakamız var. Bir santim daha aşağıya olsaydı, atardamar, şah damar dediğimiz yere denk gelebilirdi.” dedi.

HALA OLAYIN ŞOKUNDAYIM

Aydoğdu, saldırganı tanımadığını ve sadece olay sonrası güvenlik kameralarını izleyerek bilgi sahibi olduğunu belirtti. Yaşadığı dehşeti şu sözlerle aktardı:

“Tabii bu tür olayların gerçekten yaşanmasını istemeyiz. O anda daha kötü olabilirdi. Düşünün siz görev başındasınız gelip sizin boğazınızı kesiyor. Gerçekten ben hala o olayın şokundayım. Allah kimseye göstermesin, temennimiz bu olaydan bir daha yaşanmaması.”

GÜVENLİK GÖREVLİSİ YOĞUN BAKIMDA

Aydoğdu, aynı saldırı sırasında yaralanan güvenlik görevlisi Harun Polat’ın sağlık durumunu da yakından takip ettiğini söyledi. Polat’ın kontrol amacıyla yoğun bakımda tutulduğunu, hayati tehlikesinin bulunmadığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen zanlı İ.H.K., polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, hastanedeki saldırı anının güvenlik kameralarınca kaydedildiği öğrenildi.

Dün gerçekleşen olayda, zanlı İ.H.K’nin bıçaklı saldırısı sonucu Başhekim Yardımcısı İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat yaralanmıştı.