CHP’nin Meclis komisyonundaki 10 ismi açıklandı! Üyeler kimler?

Meclis'te kurulacak süreç komisyonunda görev alacak CHP’li üyeler netleşti. Aralarında Sezgin Tanrıkulu, Zeynel Emre ve Türkan Elçi’nin de bulunduğu 10 isim komisyonda yer alacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
CHP’nin Meclis komisyonundaki 10 ismi açıklandı! Üyeler kimler?
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Meclis'te kurulacak olan süreç komisyonunda Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil edecek milletvekilleri belli oldu. CHP’nin komisyondaki 10 ismi şu şekilde sıralandı:

Zeynel Emre
Sezgin Tanrıkulu
Murat Emir
Gökçe Gökçen
Okan Konuralp
Murat Bakan
Türkan Elçi
Süreyya Öneş Derici
Turan Taşkın Özer
Oğuz Kaan Salıcı

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