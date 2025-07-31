CHP’nin Meclis komisyonundaki 10 ismi açıklandı! Üyeler kimler?

Meclis'te kurulacak olan süreç komisyonunda Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil edecek milletvekilleri belli oldu. CHP’nin komisyondaki 10 ismi şu şekilde sıralandı:

Zeynel Emre

Sezgin Tanrıkulu

Murat Emir

Gökçe Gökçen

Okan Konuralp

Murat Bakan

Türkan Elçi

Süreyya Öneş Derici

Turan Taşkın Özer

Oğuz Kaan Salıcı