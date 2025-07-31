CHP’li Zeynel Emre kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi görevlerde bulundu?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Meclis’te kurulacak süreç komisyonuna bildirdiği üyeler arasında yer alan Zeynel Emre, 1981 yılında Manisa’da doğdu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Emre, bir dönem serbest avukatlık yaptı. Siyasi kariyerine gençlik kollarında başlayan Emre, uzun yıllar CHP İstanbul İl Yönetimi’nde görev aldı.

Zeynel Emre, 25., 26., 27. ve 28. Dönem CHP İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yaptı. TBMM Adalet Komisyonu üyeliği ve Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyeliği yaptı. Meclis’te özellikle hukuk reformları, adalet politikaları ve insan hakları alanında çalışmalarıyla öne çıktı.