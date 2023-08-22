Hatay'da İki aracı kundaklayan zanlı yakalandı

Hatay’da iki aracı kundaklayan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay'da İki aracı kundaklayan zanlı yakalandı
Hatay'da İki aracı kundaklayan zanlı yakalandı
Editör: Süleyman Daban
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Geçtiğimiz günlerde Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde iki araç yanarak kullanılmaz hale gelmişti. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu araçların kundaklandığı tespit edildi. Şüpheli şahıs, ekiplerin titiz ve detaylı çalışması sonucu yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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