Hatay'da narenciye bahçesi kana bulandı! Tarım işçileri arasında silahlı çatışma, yaralılar var

Hatay'ın Erzin ilçesinde tarım işçileri arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Narenciye bahçesindeki olayda 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay, Erzin ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir narenciye bahçesinde çalışan işçiler arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı bir kavga çıktı.

Yaşanan arbedede silahların kullanılması sonucu 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralı şahıslar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Erzin Devlet Hastanesi ve Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın faillerinin ve çıkış nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

hatay silahlı kavga
