Hatay'da orman yangınına müdahale sürüyor! Son durumla ilgili açıklama geldi

Hatay'da, Arsuz ilçesinde Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Hatay'da orman yangınına müdahale sürüyor! Son durumla ilgili açıklama geldi
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Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale etti.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle Harlısu Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine ulaştı.

Çevre illerden gelen ekiplerin de destek verdiği söndürme çalışmaları, havanın kararması nedeniyle karadan sürdürülüyor.

Hatay'da orman yangınına müdahale sürüyor! Son durumla ilgili açıklama geldi - Resim : 1

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI'DAN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi alan Mustafa Masatlı, yangının Arsuz ilçesi Kozaklı Mahallesi'nde saat 11.40 sıralarında çıktığını söyledi.

Yangının sıçradığı Harlısu Mahallesi'nde ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Mustafa Masatlı, "Yangın muhtemelen elektrik direğinden kaynaklı başladı. Tabii genel olarak bugün şehrimiz için meteoroloji, rüzgarın şiddetli olacağıyla ilgili uyarıda bulunmuştu. Bununla beraber başta Kozaklı Mahallemiz olmak üzere daha sonra oradan Harlısu Mahallemize yangın sıçradı. Şu anda Kozaklı Mahallemizde yangın kontrol altına alındı ama Harlısu'da da ekiplerimiz çalışıyor. Şu an itibarıyla 153 araç, 523 personelle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İnşallah ileriki saatlerde rüzgarın da şiddetini azaltmasıyla yangını kontrol altına alacağız." dedi.

Hatay'da orman yangınına müdahale sürüyor! Son durumla ilgili açıklama geldi - Resim : 2

Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, itfaiye ekipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarının tüm araçlarının bölgeye sevk edildiğini dile getiren Mustafa Masatlı, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Şu an itibarıyla herhangi bir can kaybının olmadığını söyleyen Mustafa Masatlı, "Sadece Harlısu Mahallesi'nde 4 evimiz kısmen yangından etkilendi, 2 ahırımızda da zarar oluştu. Biz bu zararların bu ölçüde kalacağını düşünüyoruz." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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