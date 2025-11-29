Hatay’da panik! Hastanede yangın çıktı

Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan Defne Devlet Hastanesi’nde elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle koridorda yoğun duman oluşunca serviste bulunan hastalar tahliye edildi.

Olay, Defne Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanenin elektrik panosunda çıkan yangın üzerine koridor kısa sürede dumanla doldu. İhbarla bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Panoda başlayan yangın ekipler tarafından büyümeden kontrol altına alınırken, koridoru kaplayan dumanın da tahliyesi sağlandı.

Hastane içindeki hastalar güvenlik amacıyla servislerden çıkarılarak güvenli alanlara alındı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen herhangi bir vatandaşın olmadığı belirtildi.